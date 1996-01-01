Цены на алкоголь поднимутся уже в следующем месяце

Рост цен связан со сложившейся экономической ситуацией: инфляцией, ростом цен на транспортные услуги и сырье, в частности спирт. Как сообщил ИА "Дейта" заместитель директора ОАО "Синергия-Восток" Алексей КАБАНЧЕНКО, в ближайшее время отпускные цены на алкоголь, выпускаемый под брендом "Уссурийский бальзам", возрастут на 2-3% в зависимости от вида напитка.

При этом собеседник из агентства отметил, что в течение 2007-го и начале 2008 года компания сдерживала стоимость продукции за счет внутренних резервов. "В сложившихся экономических условиях - инфляция, подорожание сырья, возросшие транспортные тарифы - подобная практика невозможна. В противном случае производство станет убыточным", - подчеркнул Алексей КАБАНЧЕНКО.

В свою очередь, представитель еще одного регионального производителя констатировал факт увеличения цены на алкоголь с 1 мая. Генеральный директор группы компаний "Арго" Александр РЕШЕТНИКОВ уточнил, что в первом квартале текущего года цена на спирт выросла на 20%. По его словам, декалитр теперь стоит 600 руб. против прошлогодних 510. Решетников подчеркнул, что увеличение ценников - процесс неизбежный.