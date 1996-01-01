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Приморский сезон-2008: Во сколько обойдется аренда домика или коттеджа на приморских пляжах
В Приморском крае около 150 действующих баз отдыха, не считая санаториев и детских оздоровительных лагерей. Две трети из них расположены на побережье, поскольку всю годовую выручку от внутреннего туризма владельцы получают за летний пляжный сезон, то есть в нашей климатической зоне за июль-сентябрь. Потому средняя стоимость суточной аренды домика не падает ниже $100.
Август давно продан
Хотя отдельные бунгало без удобств найдутся и за $50 в сутки (комната с 2-3-местным размещением, удобства на улице), за $300 и выше идут коттеджи со всеми удобствами (туалет, душ, 2-3 спальни, полностью укомплектованная техникой кухня, телевизор со спутниковым телевидением, DVD и прочие прелести жизни). Оптимисты могут возрадоваться - выбор есть на любой вкус и кошелек. Пессимисты, дабы не менять точку зрения на мир, любопытства ради пусть попробуют забронировать какой-нибудь домик с удобствами в районе Ливадии или Витязя на август. Не получится, поскольку все достойные внимания предложения были выкуплены еще в январе частными лицами и туристическими компаниями Приморья, Хабаровского края, Сахалина и Камчатки.
То, что на приморских берегах отдыхает весь Дальний Восток, ни для кого не секрет. И благосостояние граждан, а также их представления о комфортном отдыхе заметно выросли за последние два-три года. Пропорционального роста домиков со всеми удобствами замечено не было. По словам одного из владельцев базы отдыха в бухте Витязь, все пригодное для размещения капитальных строений побережье давно разобрано арендаторами: "Чтобы получить клочок земли в Хасанском районе, нужно быть близким к власти. Деньги обеспечат право на аренду до следующих выборов, коттеджи не имеет смысла строить. Разве что дочку замуж за нужного человека выдать, родственные связи и продолжительную аренду обеспечить смогут".
Дополнительные услуги
Предложений арендовать домик за $50-100 в сутки достаточно. Острова Русский, Попова, пляжи пос. Славянка, Триозерье, Ливадия, Шамора – в любом из перечисленных мест множество близкорасположенных фанерных домиков, огороженных общим забором. Предлагаемые условия отличаются чистотой постельного белья, степенью изношенности мебели, ухоженностью самой территории базы. При прочих равных условиях отдыхающие отдают предпочтение базам отдыха с охраняемыми стоянками, общественными душами с горячей водой и столовыми на территории. Кроме того, туристов завлекают дополнительными развлечениями: катание на лодке, "банане", водных лыжах; уроки дайвинга и виндсерфинга.
Идею обрести собственный пляж для конкретной базы отдыха грамотные туристы могут считать провалившейся. Въехать на огороженную территорию на личном транспорте затруднительно, но пройти и расположится в пределах 50 метров от воды никакой охранник запретить не может. По российскому законодательству береговая кромка не может быть чьей-либо собственностью, и туристы об этом осведомлены. Так что наличие "своего" пляжа не является достойным аргументом в выборе той или иной базы отдыха. Например, на о.Попова и в Ливадии отдыхающие совершают многочасовые прогулки вдоль побережья в поисках более вкусных шашлыков, более современного проката оборудования и более горячей воды в уличном душе. Собственно в домики возвращаются только ночевать.
Именно предоставление дополнительных услуг, а также их наличие у ближайших баз-соседей побуждает отдыхающих сделать выбор в пользу той или иной базы отдыха. Часто живописная беседка и оборудованное место под мангал становятся решающими аргументами.
Тонкости выбора
С появлением портала shamora.info процесс выбора места отдыха сильно упростился. Желающие отдохнуть просматривают предложения с фотографиями, кратким описанием входящих в оплату благ цивилизации, прайс-листами на этот сезон. После бронируются либо непосредственно на shamora.info, либо связываются напрямую с базами отдыха или туристическими компаниями. Приобретение путевки в туркомпании по стоимости, как правило, не отличается от путевки, купленной на базе отдыха. Так реализуется идея скрытого вознаграждения за поиск клиентов. В летнее время путевка выкупается минимум на неделю, стоимость аренды домика в одном и том же месте варьируется от даты заезда. Самыми дорогими оказываются три последние недели августа.
По сути, каждая из баз отдыха, кроме предоставляемых удобств, продает окружающие красоты и уже созданную общими усилиями арендаторов инфраструктуру пляжа. При заключении контракта хороший агент в красках распишет и чистоту воды, и живописность окружающих скал, и работающую в автономном режиме виндсерфинговую станцию. Отдыхающим с детьми будет рассказано об оборудованных детских площадках, "лягушачьем" пляже и прокате надувных кругов. Столовая может также не принадлежать базе отдыха, но договор о кормлении своих туристов расширяет число приверженцев среди не желающих готовить во время отпуска женщин. Для мужского выбора решающим может оказаться наличие площадки под пляжный волейбол или службы доставки холодного пива из ближайшего магазина. Для отдаленных от общественного транспорта баз отдыха характерно предложение "подвоз-увоз". Иногородним часто предлагают однодневные экскурсии по Владивостоку, Находке или шоп-туры на ночной рынок в Уссурийске.
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