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Памятка родителям, отправляющим детей в летний лагерь

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Розничная реализация путевок в детские оздоровительные лагеря, базы отдыха осуществляется на основании договора. Если при его заключении была дана недостоверная или недостаточно полная информация, потребитель вправе расторгнуть его и потребовать возврата уплаченной суммы и возмещения других понесенных убытков.

В соответствии со ст. 10 Закона РФ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" в договоре должны содержаться существенные условия:

информация о туроператоре (турагенте), данные о лицензии, юридический адрес и банковские реквизиты;

полная и достоверная информация о турпродукте, включая подробную информацию о программе пребывания, об условиях безопасности, опасных факторах и рекомендациях по исключению вредного воздействия этих факторов, о дополнительных услугах, не включенных в стоимость путевки;

дата и время начала и окончания смены, ее продолжительность;

порядок встречи, проводов и сопровождения;

права, обязанности и ответственность сторон;

розничная цена путевки и порядок ее оплаты;

минимальное количество детей в группе (отряде) и срок информирования о том, что смена не состоится по причине недобора (если речь не идет об индивидуальном отдыхе);

условия изменения и расторжения договора, порядок урегулирования возникших в связи с этим споров и возмещения убытков сторон;

порядок и сроки предъявления претензий.

И пусть красочный рассказ туроператоров о прелестях того или иного детского оздоровительного лагеря не помешает вам трезво оценить деловую сторону заключаемого договора.

Убедившись в наличии лицензии у турфирмы, выбрав подходящий объект для отдыха, сосредоточьте внимание на договоре об оказании услуг по организации детского летнего отдыха. От этого документа во многом зависит качество отдыха, а также безопасность жизни и здоровья вашего ребенка, поэтому не стоит торопиться с его подписанием. Возьмите договор домой и тщательно его поизучайте. Учтите, вы можете предъявить фирме претензии только в том случае, если она нарушит условия, включенные в договор. Ни в коем случае не полагайтесь на устные заверения, что договор - это формальность, а на месте все устроится. Требуйте подробной информации об услугах проживания, безопасности, правилах пребывания, предлагаемой программе отдыха, дополнительных услугах, оказываемых детским оздоровительным лагерем, не вошедших в стоимость путевки. Поинтересуйтесь кадровым составом преподавательского коллектива и вожатых.

Когда какой-то пункт договора вызывает сомнения или вы его не вполне понимаете, лучше внести в него уточнения.

Если в договор включено условие, предусматривающее удержание 100% стоимости услуги в случае досрочного выезда из лагеря без уважительных причин, знайте, такое условие противоречит ст.782 ГК РФ и ст. 32 Закона РФ "О защите прав потребителей", где предусмотрено, что потребитель вправе расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, уплатив исполнителю часть цены пропорционально части выполненной услуги. Штрафов или иных видов неустойки данная статья не предусматривает.

Если договор содержит условие, что сохранность вещей в детском оздоровительном лагере не гарантируется, знайте, это условие вступает в прямое противоречие со ст. 6 Закона РФ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", в которой предусмотрено право туриста на обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и сохранности своего имущества.

В соответствии со ст. 16 Закона РФ "О защите прав потребителей" условия, ущемляющие права потребителя, считаются недействительными.

Справляйтесь у знакомых о репутации того или иного детского оздоровительного лагеря, услугами которого собираетесь воспользоваться. Не обращайтесь в первый попавший и не приобретайте путевки у случайных людей.

Кроме договора на руки выдается путевка, информационный листок о программе пребывания, а также вам могут предложить страхование детей от несчастного случая. Хотя страхование от несчастного случая - дело добровольное, предлагаем от него не отказываться.

Если все же качество предоставленных во время детского отдыха услуг оказалось ниже уровня, указанного в договоре, претензию нужно подавать не позднее 20 дней с момента окончания действия договора. Ее должны удовлетворить в течение 10 дней. При отказе потребитель может подать исковое заявление в суд, имея на руках копию претензии и документы, подтверждающие невыполнение договорных обязательств.

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