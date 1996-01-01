Новый маршрут: Чугуевка - Владивосток

Компания "Примавтотранс" приобрела для своего Чугуевского филиала автобус южнокорейского производства. Пока он ходит по местному маршруту Новомихайловка-Булыга-Фадеево. Но в перспективе его планируют использовать на маршруте Чугуевка-Владивосток.

Новый автобус будет курсировать до Владивостока трижды в неделю. До сих пор уехать в краевой центр из Чугуевки можно было только на частных микроавтобусах или на транзитных автобусах, следующих из Тернея, Дальнегорска и Кавалерово.