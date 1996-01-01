www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.08 р. 100 JPY: 56.72 р.
EUR: 73.75 р. 10 CNY: 93.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Инструкция по правильной китаизации

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Я люблю Китай. Настолько, что позволила себе забить голову китайским языком и выучить названия и туристическую специализацию провинций. Настолько, что научилась торговаться насмерть за каждый юань, получая удовольствие от такого общения, и потом потратить все сэкономленное за день на чашку кофе в Strasbourg cafe. Готова бесконечно выслушивать отзывы земляков о китайских приключениях, даже если вся страна для них сводится к шоппингу в Суйфэньхэ. Кстати, около 70% оборота приморских туристических компаний делается на китайском потоке. Нас тут много таких, любящих.

Шведский стол

И не только тут, дальневосточники предпочитают заниматься китайским приграничным шоппингом через приморские погранпереходы - так удобнее. Но в один прекрасный момент приграничья становится мало, тут-то и выясняется, что Китай - большой. Очень большой и очень разный. Даже если вы пользуетесь только готовыми маршрутами и предпочитаете ездить в тесной компании соотечественников, предлагаемый выбор готовых турпродуктов напоминает шведский стол. Выбирай, что хочешь, и ешь, сколько влезет.

Туристические компании делят туры на авиа-, авто- и смешанные. Обычно среднестатистический турист полагает, что категория "авиа" - самая дорогая. Не совсем. Все зависит от того, в каких гостиницах вы будете останавливаться, в каких ресторанах есть и сколько запланированных (и оплаченных заранее) достопримечательностей намерены посетить. Чтобы не сбавлять норму прибыли на человека (в приграничных шоп-турах это всего $10-20, в экскурсионных - около 10% от стоимости тура), групповым клиентам предлагают трехзвездочные отели с включенным завтраком, экскурсионное обслуживание и коллективное посещение увеселительных заведений. Теоретически можно и до пятизвездочного отеля добираться автобусом или поездом, на практике таких любителей немного. Зато можно существенно сократить расходы, поселившись в 2-звездочном или семейном отеле…

Удобство готовых туров в том, что лично вам ни о чем беспокоиться не придется. Вас отправят за покупками, впечатлениями или подлечиться в приграничные Хуньчунь, Янцзы, Чаньчунь, Шеньян, Далянь, Харбин, Мишань, Суйфэньхэ, из крупных городов на "шведском столе" всегда присутствуют Пекин, Шанхай, из курортов - Санья. Далее по списку: привезут, накормят, спать уложат, развлекут и до дома, согласно программе пребывания, проводят. Красота! Неудобство (кроме фиксированной стоимости тура) только одно - нужно обладать легким характером, чтобы десять дней отпуска с искренней улыбкой ходить строем.

Индивидуальная программа

В противном случае можно поискать все то же самое, но в индивидуальном порядке. По-семейному или тесной дружеской компанией. То есть предлагаемые готовые маршруты будут теми же самыми, но улыбаться вы будете только своим. Второе удобство - можно откорректировать предлагаемую программу и, скажем, вместо того, чтобы потеть, преодолевая ступеньки Великой китайской стены, с комфортом прогуляться по хутунам поблизости от Ванфуцзин. Или вообще проваляться день в гостинице, смотря бесконечные китайские сериалы на исторические темы. В конце концов, это ваш отпуск!

Кроме того, индивидуальная программа может быть составлена для посещения любого города или видовой достопримечательности. Например, неплохо прокатиться на круизном пароходе по Янцзы, потом заглянуть в Шанхай, а потом слетать на юг в Гуанджоу - послушать кантонский диалект. Или податься в провинцию Юннань побродить между столбов Каменного леса. Ваши возможности ограничены только подробным путеводителем по стране (а также финансами и временем). Тут нельзя не воспользоваться случаем и не высказать прискорбное наблюдение - туристы редко читают хорошие путеводители, а получают информацию о стране из рекламных роликов, рассказов знакомых (ездивших по готовым маршрутам) и красочных буклетов туристических компаний. То есть мысленно рисуют страну по предложенному шаблону. Это все равно, что, совершая кругосветное путешествие, питаться исключительно в "Макдональдсе", а вернувшись, утверждать, что все кухни мира одинаковы.

Клуб художественной самодеятельности

Кроме групповых и индивидуальных туров, существуют туры самостоятельные. Вы заранее, подробнейшим образом, по не предвзято составленным (часто на английском языке) путеводителям знакомитесь со страной, составляете список городов и достопримечательностей и изучаете вопрос самостоятельного посещения по специализированным форумам (например, форум самостоятельных путешественников Винского - forum.awd.ru). После того как в голове сформировалась точная картинка того, как конкретно вы будете добираться до места и что конкретно вы там собираетесь посмотреть, можно идти за помощью в туристическую компанию. Зачем? За визовой поддержкой, конечно! Еще так можно бронировать билеты или гостиницы. Хотя в Китае билетный вопрос просто и безболезненно решается на месте, в любом аэропорту есть хоть один англоговорящий персонаж, способный понять, в какой город вам нужно попасть. На железнодорожных и автовокзалах немного сложнее. Лучше заранее запастись названиями мест на китайском языке (помочь в этом могут завсегдатаи "Восточного портала" - oriental.ru). Самостоятельно забронировать отель или хостел вы можете, например, на www.hostels.com.

Основная сложность самостоятельного путешествия - думать придется все время самому. О билетах, ночлеге, безопасном для здоровья питании и технике безопасности в малопосещаемых местах. Подробно, с приятностями и неприятностями самостоятельного передвижения по миру, с внятными инструкциями и в увлекательной форме рассказывается на zharov.com.

Думайте, выбирайте и собирайтесь в Китай. Приятных вам приключений!

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru