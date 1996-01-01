Инструкция по правильной китаизации

Я люблю Китай. Настолько, что позволила себе забить голову китайским языком и выучить названия и туристическую специализацию провинций. Настолько, что научилась торговаться насмерть за каждый юань, получая удовольствие от такого общения, и потом потратить все сэкономленное за день на чашку кофе в Strasbourg cafe. Готова бесконечно выслушивать отзывы земляков о китайских приключениях, даже если вся страна для них сводится к шоппингу в Суйфэньхэ. Кстати, около 70% оборота приморских туристических компаний делается на китайском потоке. Нас тут много таких, любящих.

Шведский стол

И не только тут, дальневосточники предпочитают заниматься китайским приграничным шоппингом через приморские погранпереходы - так удобнее. Но в один прекрасный момент приграничья становится мало, тут-то и выясняется, что Китай - большой. Очень большой и очень разный. Даже если вы пользуетесь только готовыми маршрутами и предпочитаете ездить в тесной компании соотечественников, предлагаемый выбор готовых турпродуктов напоминает шведский стол. Выбирай, что хочешь, и ешь, сколько влезет.

Туристические компании делят туры на авиа-, авто- и смешанные. Обычно среднестатистический турист полагает, что категория "авиа" - самая дорогая. Не совсем. Все зависит от того, в каких гостиницах вы будете останавливаться, в каких ресторанах есть и сколько запланированных (и оплаченных заранее) достопримечательностей намерены посетить. Чтобы не сбавлять норму прибыли на человека (в приграничных шоп-турах это всего $10-20, в экскурсионных - около 10% от стоимости тура), групповым клиентам предлагают трехзвездочные отели с включенным завтраком, экскурсионное обслуживание и коллективное посещение увеселительных заведений. Теоретически можно и до пятизвездочного отеля добираться автобусом или поездом, на практике таких любителей немного. Зато можно существенно сократить расходы, поселившись в 2-звездочном или семейном отеле…

Удобство готовых туров в том, что лично вам ни о чем беспокоиться не придется. Вас отправят за покупками, впечатлениями или подлечиться в приграничные Хуньчунь, Янцзы, Чаньчунь, Шеньян, Далянь, Харбин, Мишань, Суйфэньхэ, из крупных городов на "шведском столе" всегда присутствуют Пекин, Шанхай, из курортов - Санья. Далее по списку: привезут, накормят, спать уложат, развлекут и до дома, согласно программе пребывания, проводят. Красота! Неудобство (кроме фиксированной стоимости тура) только одно - нужно обладать легким характером, чтобы десять дней отпуска с искренней улыбкой ходить строем.

Индивидуальная программа

В противном случае можно поискать все то же самое, но в индивидуальном порядке. По-семейному или тесной дружеской компанией. То есть предлагаемые готовые маршруты будут теми же самыми, но улыбаться вы будете только своим. Второе удобство - можно откорректировать предлагаемую программу и, скажем, вместо того, чтобы потеть, преодолевая ступеньки Великой китайской стены, с комфортом прогуляться по хутунам поблизости от Ванфуцзин. Или вообще проваляться день в гостинице, смотря бесконечные китайские сериалы на исторические темы. В конце концов, это ваш отпуск!

Кроме того, индивидуальная программа может быть составлена для посещения любого города или видовой достопримечательности. Например, неплохо прокатиться на круизном пароходе по Янцзы, потом заглянуть в Шанхай, а потом слетать на юг в Гуанджоу - послушать кантонский диалект. Или податься в провинцию Юннань побродить между столбов Каменного леса. Ваши возможности ограничены только подробным путеводителем по стране (а также финансами и временем). Тут нельзя не воспользоваться случаем и не высказать прискорбное наблюдение - туристы редко читают хорошие путеводители, а получают информацию о стране из рекламных роликов, рассказов знакомых (ездивших по готовым маршрутам) и красочных буклетов туристических компаний. То есть мысленно рисуют страну по предложенному шаблону. Это все равно, что, совершая кругосветное путешествие, питаться исключительно в "Макдональдсе", а вернувшись, утверждать, что все кухни мира одинаковы.

Клуб художественной самодеятельности

Кроме групповых и индивидуальных туров, существуют туры самостоятельные. Вы заранее, подробнейшим образом, по не предвзято составленным (часто на английском языке) путеводителям знакомитесь со страной, составляете список городов и достопримечательностей и изучаете вопрос самостоятельного посещения по специализированным форумам (например, форум самостоятельных путешественников Винского - forum.awd.ru). После того как в голове сформировалась точная картинка того, как конкретно вы будете добираться до места и что конкретно вы там собираетесь посмотреть, можно идти за помощью в туристическую компанию. Зачем? За визовой поддержкой, конечно! Еще так можно бронировать билеты или гостиницы. Хотя в Китае билетный вопрос просто и безболезненно решается на месте, в любом аэропорту есть хоть один англоговорящий персонаж, способный понять, в какой город вам нужно попасть. На железнодорожных и автовокзалах немного сложнее. Лучше заранее запастись названиями мест на китайском языке (помочь в этом могут завсегдатаи "Восточного портала" - oriental.ru). Самостоятельно забронировать отель или хостел вы можете, например, на www.hostels.com.

Основная сложность самостоятельного путешествия - думать придется все время самому. О билетах, ночлеге, безопасном для здоровья питании и технике безопасности в малопосещаемых местах. Подробно, с приятностями и неприятностями самостоятельного передвижения по миру, с внятными инструкциями и в увлекательной форме рассказывается на zharov.com.

Думайте, выбирайте и собирайтесь в Китай. Приятных вам приключений!