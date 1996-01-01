Выставка «Дальтур-2008» открыла двери

Сегодня, 17 апреля, в здании Владивостокского цирка начинает работу выставка «Дальтур - 2008», в которой примут участие около ста туристических, транспортных и страховых компаний Дальнего Востока, Сибири, а также Китая, Японии, Малайзии и других стран АТР. 12-я по счету выставка туроператоров особенно актуальна в преддверии саммита АТЭС. Её изюминкой станет деловая конференция «Туристический бизнес и MICE-индустрия на Дальнем Востоке России: практика, проблемы, перспективы».

Посетители выставки могут легко ознакомиться со всем ассортиментом туристических услуг компаний стран АТР и Китая, традиционно самого популярного места отдыха приморцев. Эту страну представляют около трети участников.

Генеральными партнерами мероприятия выступили «Военно-Страховая компания» и «Азимут Сеть Отелей».