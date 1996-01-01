В Находке будут выращивать свинину по корейской технологии

За развитие такого животноводческого направления, как свиноводство, готовы взяться в Находке южнокорейские бизнесмены. Проект будет реализован при поддержке городской администрации.

Уже к концу года на прилавках находкинских магазинов может появиться свинина стоимостью около 100 руб. за килограмм, заявил южнокорейский бизнесмен ЛИ Чанг Кюн на встрече с первым заместителем главы г. Находка Борисом ГЛАДКИХ. Сегодня нет серьезных препятствий к тому, чтобы проект заработал и начал приносить результат.

Корейская сторона заручилась поддержкой местных властей, располагает собственной фермой в районе села Хмыловка Партизанского района и там же участком земли в 50 га под возделывание кормовой базы.

Как рассказал г-н ЛИ, для начала планируется взять на выращивание 500 поросят из приморского племенного фонда.