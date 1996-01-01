В Приморье хлебопеков поддержат за счет краевого бюджета

12 тыс. тонн зерна закуплено за счет средств краевого бюджета для нужд хлебопекарных предприятий Приморья из Государственного интервенционного фонда по цене на 25% ниже рыночной.

Губернатор Сергей Дарькин обратился к министру сельского хозяйства РФ Алексею Гордееву с предложением включить Приморский край в число участников торгов зерна из Государственного фонда.

В настоящий момент зерно, которое сейчас находится на предприятиях Алтая и Сибири, готовится к транспортировке. В ближайшее время зерно поступит в край, будет направлено на мукомольные комбинаты, а после этого распределено по хлебопекарням.

Администрация края заключила соглашение с крупными сетевыми розничными операторами. Они обязались до 1 октября не поднимать торговую надбавку выше 10% на хлеб "Подольский", "Дарницкий" и "Батон нарезной" (изготовитель ОАО "Владхлеб"), 2,5%-е молоко "Родимая сторонка" и "Домик в деревне", растительное масло Уссурийского МЖК "Приморская соя". Яйца первой и второй категории Уссурийской птицефабрики будут продавать с торговой наценкой не выше 20%.