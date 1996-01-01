Заводные цены

С 9 апреля в Приморье цены на топливо выросли в среднем на 6-7%. Пока специалисты рынка прогнозируют дальнейший их рост, поставщики подсчитывают убытки от вынужденного сдерживания цен в I квартале 2008 г.

Очередное, уже четвертое за последние полгода повышение розничных и оптовых цен на топливо попросту оглушило. Трудно припомнить, когда еще повышение цен на бензин и дизтопливо было таким обвальным. Популярный "регуляр" АИ-92 и АИ-95 подорожали на 1,50 руб., дизтопливо на два "целковых". Средний рост цен составил 6,5%.

Первыми цены поднялись на АЗС НК "Альянс", следовательно, все шишки посыпались на это компанию и на ее региональное подразделение ОАО "Приморнефтепродукт". Правда, не прошло и дня, как ценники на своих АЗС сменили все компании, имеющие розничную сеть.

Однако, в отличие от коллег и конкурентов, НК "Альянс" в который уже раз первой выступила с официальным комментарием, ответив за себя и так сказать, "за того парня". По словам гендиректора "ПНП" Дмитрия МАСЛОВСКОГО, апрельское повышение как розничных, так и оптовых цен стало следствием некоторых тенденций, которыми сегодня изобилует наша экономика.

В первую очередь - это постоянно дорожающая нефть. "Альянс" загружает свой Хабаровский НПЗ преимущественно покупным сырьем, которое транспортируется по железной дороге. Только за 2007 г. его цена на российском рынке выросла более чем на 60%. Железнодорожные тарифы с начала нынешнего года повысились на 16 с лишним процентов, что также сказалось на конечной цене. Ну, и наше экономическое зло - инфляция, которая на 3% вышла за рамки правительственного прогноза. Поэтому очередное повышение цен на топливо было делом времени.

Над вопросом выхода из создавшегося положения уже все нефтяные компании сегодня ломают голову. Но, если посмотреть шире и выйти за рамки традиционного назначения виновных, то предъявлять претензии непосредственно владельцу заправочного пистолета - просто глупо. Как сказал кто-то из столичных бизнесменов у "барьера" в телепередаче центрального телеканала, "сегодня мы заложники нашей экономики".

Что же касается Приморья и одного из основных поставщиков топлива в крае НК "Альянс", то, повышая цену на топливо, компания преследует одну цель - остаться на рынке, сохранив при этом рабочие места, доходы в бюджеты всех уровней, не переставая снабжать потребителей качественным продуктом.

Как нам сообщили в "ПНП", результатом сдерживания цен только в первом квартале этого года стали 15 млн руб. убытков. Если продолжать такую политику, то в следующем квартале убытки составят уже 26 млн руб. - и так далее. А это значит, что предприятию придется сокращать рабочие места, оно будет сокращать выплату налогов в местную казну.

О чем молчит заправщик?

А получается так, что, по самым скромным подсчетам, 60%, а по данным НК "Лукойл", почти 80%, от цены литра условного топлива составляют налоги и акцизы, которые забирает государство. Только 20-30% составляют затраты на добычу, переработку и прибыль компаний и АЗС.

Кроме того, не стоит забывать, что доход АЗС и нефтяных компаний, кроме всего прочего, облагается еще целым рядом налогов, которые уходят в бюджеты всех уровней. Не поэтому ли, как неоднократно указывали "Лукойл", "Альянс" и др. нефтяные компании, ослабление налоговой удавки (если бы вдруг правительство снизошло до такого решения) способствовало бы снижению цен на нефтепродукты. И, добавим, не разгоняло бы инфляцию по всей цепочке.

В то же время, даже оставаясь в налоговом ярме, НК могли бы заморозить и даже снизить цены... - если накинуть аналогичную удавку на инфляцию, которая в прошлом году составила порядка 12%, а с начала нынешнего успела превысить еще 5%. Если не будут расти тарифы на железнодорожный транспорт, электроэнергию, ЖКХ и пр. Если - и это главное - упадет цена на нефть на внутреннем рынке.

Своя рубашка ближе к телу

"Лукойл" далеко, и его интересы лежат на противоположном "полюсе" страны, а вот НК "Альянс" рядом. Выглянул в окошко, и вот тебе "зеленая пирамидка". Компания, обеспечивающая нефтепродуктами более трети Дальнего Востока, находится в особо сложном положении.

Наверно, каждый, кто подъехал 9 апреля к заправке "Альянса", испытал неприятное потрясение. Отстегивая лишние рубли, вряд ли кто утешится тем, что за весь прошлый год цены на бензин на "альянсовских" заправках поднялись на 12-13 руб. за литр - ТОЛЬКО на 12-13 руб.

Поясним, что происходило в 2007 г. Благодаря договоренности "Альянса" с "РЖД", транспортный тариф для Хабаровского НПЗ был зафиксирован. Тем не менее это были дополнительные 2330,50 руб. за тонну сырья, которые компания вынуждена выкладывать из-за того, что завод не подключен к системе магистральных нефтепроводов. А это в пересчете примерно 2 руб. в литре нефтепродукта. Кстати отметим, что уже этот дополнительный расход отчасти объясняет, почему ценник "зеленого" бензина относительно дорог - другое дело, что кто-то предпочитает качество, а кому-то нравится экономить, покупая "бодягу".

Далее, прикинем долю нефтяного сырья в цене бензина. В январе 2007 г. 95-й бензин продавался на заправках "Альянса" по цене около 21 руб., в которых "сидели" примерно 5,10 руб. цены нефти. В декабре прошлого года "зеленый" стоил уже 24 руб. Почему?

За год цена сырья для Хабаровского НПЗ выросла с 5 943,94 до 9 576,37 руб. за тонну, то есть на 61,1%. Этот, без преувеличения, ценовой удар завод "Альянса" принял как передовой рубеж обороны. Он "затянул пояс" и поднял отпускную цену на "Премиум-95" менее чем на 17% (с 23000 до 26900 руб. за т). В свою очередь постарались отыскать свои последние резервы и организации нефтепродуктообеспечения. Поэтому тот факт, что средняя цена бензинов "Альянса" выросла на 12-13%, можно считать достижением компании. При этом в тех 24 рублях, которые автолюбителю пришлось выкладывать на АЗС за литр 95-го в декабре, "сидело" уже 8,20 руб. нефти. Вот такие вот пироги слоеные представляет собой конечная цена бензина.

Что произошло в этом году? Нефть на мировом рынке подорожала еще примерно на 10%. А мировой рынок нынче, как все мы если не знаем, то чувствуем "горбом", давит на рынок российский. Пока "Альянсу" удается благодаря договоренностям с поставщиками и накопленному запасу загружать завод сырьем почти по прежней цене. Между тем, как уже упомянуто выше, начал стремительно расти ж/д тариф. А ведь по железной дороге не только поставляется сырье на НПЗ, но и отгружается большая часть продукции с завода. Дальше возьмем затраты ПНП. С начала года на 12% выросли тарифы на тепло- и электроэнергию, на 8-10% - стоимость услуг коммунального хозяйства, связи, а также работ, выполняемых сторонними подрядчиками. Наконец, галопирующая инфляция, которая требует индексации зарплаты по всей системе нефтяной компании.

Опять же - не утешение, конечно, а факт: цены на бензин растут, рывками, по всей стране. Вашему корреспонденту в руки попала сводка, подготовленная независимым аналитическим центром "Кортес", за период 14 марта - 4 апреля. Так вот, возьмем, например, 95-й бензин. За указанное время цена на него в Москве поднялась на 0,90-1,30 руб. за литр. В Саратове - на 1,00-1,10 руб. В Иркутске - на 2,00 рубля. Во Владивостоке, а также в Хабаровске и Благовещенске цены еще стояли. Или дизтопливо. В Москве подорожало на 0,20-1,20 руб., в Саратове - на 1,50-1,70 руб., в Иркутске - на 2,20-2,50 руб. Во Владивостоке, а также в Хабаровске и Благовещенске цены тогда еще держались.

Какой будет цена завтра, прогнозировать трудно, признаются в "Альянсе". Как считают независимые эксперты топливного рынка, рост цен будет продолжаться.

Во-первых, вряд ли прекратится рост цен на сырую нефть - вопрос лишь в темпах ее роста. Во-вторых, инфляция не дремлет, и кроме нее рост цены на нефтепродукты будут провоцировать ожидаемый рост тарифов на электроэнергию, ЖКХ, транспорт и т. д.

В-третьих, введение экологических стандартов "Евро-3", а в ближайшей перспективе "Евро-4" и "Евро-5" потребует от производителей нефтепродуктов коренным образом модернизировать и переоснастить производственные мощности, на что будут нужны огромные финансовые средства.

Кстати, в последнем неприятном моменте дальневосточники могут найти для себя позитив: Хабаровский НПЗ еще в 2005 г. начал производство бензинов класса "Евро-4", не повышая на них отпускную цену относительно "неевропейцев". Сегодня ХНПЗ выпускает только "Евро-4". Сможет ли он подсластить пилюлю от общего повышения цен на топливо, покажут время и рост наших зарплат?