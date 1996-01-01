Цена на хлеб замерла. Надолго ли?

Цена хлеба "Подольского" осталась прежней - и это вовсе не итог волевого вмешательства губернатора в рыночные реалии накануне выборов мэра Владивостока. А значит, передышка временная.

По запросу приморских властей в марте российское правительство приняло решение выделить из государственного резерва 12 тыс. тонн пшеницы для Приморского края по цене на 25% ниже рыночной, - сообщили "ЗР" в Законодательном собрании Приморского края.

Первая партия зерна уже прибыла, в ближайшее время запланирована очередная закупка. И подобные интервенции не могут не радовать. Однако законодатели вняли призывам "Владхлеба" и Ассоциации хлебопеков края сформировать зерновой фонд, но с уточнением - не только за счет завозной пшеницы, а простимулировать собственное производство пшеницы в Приморье, где климатические есть условия. Если все пойдет по плану, считает главный депутат-аграрник Сергей СИДОРЕНКО, уже через несколько лет край сможет самостоятельно обеспечивать порядка 30% от своих потребностей в муке.