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Подари мне "русский" камень
На пароме сообщением Владивосток - о. Русский, к одной местной даме обратилась с вопросами чета приличного вида. Оказалось, туристы. Из Питера! Хотят познакомиться с Русским островом.
Жителям острова Русского еще в новинку чувствовать себя кастой избранных. Но национальная гордость есть. Гости были приветливо расспрошены, а дальше их судьба была решена - они заполучили великолепного гида. Питерцев провели по всей северной, обращенной к городу, части острова. И верхние форты с подземным ходом, и нижние форты, и кладбище кораблей, и морская церковь, точнее, ее фундамент с крестом, - все было показано в лучшем виде и снабжено исторической информацией и местными легендами.
А вот и новая достопримечательность - "Место, где будет мост" - мыс Новосильцева с красивыми укреплениями. Но не в том дело. Там уже постояла буровая установка, которая, видимо, грунт исследовала и доставала наружу такие круглые каменюки. Два года обсуждений проекта и финансирования моста практически соткали его в воздухе. По крайней мере, туристам с этой точки виделся вантовый мост питерской проектировки, перекинувший свое крыло на Улисс…
Что сделал Нил АРМСТРОНГ, впервые попав на Луну? Правильно, прихватил оттуда камешек! Что сделал известный дешифровщик Жак-Франсуа ШАМПОЛЬОН, добравшись до Пирамид? Правильно, вывез Розетский камень. Логика туристов не меняется от века! Наши питерские гости тоже взяли себе на память грунт Русского острова и увезли в Питер! Ну и еще пакет ракушек (створок гребешка) - сувениры!
В Питере, кстати, сувенирная продукция поставлена на широкую ногу. Кроме картин, чайных ложек с изображением Медного всадника и гобеленов с видами Северной столицы, там бойко продают консервные баночки с воздухом Питера и водой из Невы (стоимостью от 150 рублей).
Так что, островитяне имеют все основания основать новый бизнес и распродать Русский остров на сувениры, пока он имеет туристическую ценность, как "Место, где кто-то хотел проводить форум АТЭС, и кто-то верил, что будет мост".
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