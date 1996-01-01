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Вторая оптоволоконная магистральная линия усилит связь ДВ с центром России

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

К концу этого года ОАО "Ростелеком" закольцует оптоволоконную сеть Москва - Хабаровск, что повысит надежность телефонной связи и увеличит скорость передачи данных в сети Интернет.

Об этом на специальной пресс-конференции сообщил генеральный директор ОАО "Ростелеком" Константин СОЛОДУХИН. Пока Дальний Восток связан с центром страны лишь по одной основной магистральной оптоволоконной линии связи, резервной является спутник.

Досье

Первая цифровая линия Москва - Хабаровск проложена "Ростелекомом" в 1995 г. Благодаря этой самой длинной в мире радиорелейной линии удалось замкнуть глобальное кольцо цифровой связи, проходящее через четыре континента (Америку, Европу, Азию и Австралию) и три океана (Атлантический, Тихий и Индийский). В 1999 г. компания проложила оптоволоконную линию связи Москва - Хабаровск. А уже в 2004 г. провела ее реконструкцию, увеличив пропускную способность в 4 раза.

"Еще мы планируем в ближайшее время закончить строительство второй оптоволоконной линии Россия - Япония, - сообщил Константин Солодухин. - Та линия, которая сейчас существует, перегружена, а мы хотим увеличить пропускную способность на этом участке с 560 мегабит до 5,6 гигабит". По словам генерального директора компании, на Дальнем Востоке в этом году "Ростелеком" также намерен увеличить пропускную способность линии на Якутск и подключить Комсомольск-на-Амуре к магистральной оптоволоконной ветке.

По поводу открытого в Хабаровске центра обработки данных директор дальневосточного филиала ОАО "Ростелеком" Иван ЗИМА заметил, что этот единственный на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири подобный центр позволит физическим и юридическим лицам "забыть о техническом сопровождении интернет-оборудования и сосредоточиться над контентом своих ресурсов".

"Также мы предоставляем публичный IP-адрес на каждую размещенную клиентом единицу оборудования, - продолжил директор филиала. - Но главная особенность ЦОДа заключается в том, что размещенный здесь ресурс автоматически включается в магистральную сеть "Ростелекома", что позволяет обеспечить доступ к контенту ресурса из любой точки РФ". "Подобные локальные ЦОДы дают стимул к развитию как раз локальных сервисов и позволяют местным контент-провайдерам предоставлять услуги высокого качества", - резюмировал он.

Досье

Хабаровский ЦОД представляет собой помещение площадью 32,7 кв. м с 4 стойками для размещения 180 серверов. Для обеспечения бесперебойной работы ЦОДа организовано его электропитание от двух независимых электроподстанций. Установка электрогенератора снабжена системой автоматического запуска. Источники бесперебойного питания могут обеспечить работу оборудования при максимальной нагрузке 150 кВт в течение 30 минут. В центре ведется круглосуточный контроль параметров окружающей среды. Действуют системы автоматического пожаротушения и видеонаблюдения.
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