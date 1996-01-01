Вторая оптоволоконная магистральная линия усилит связь ДВ с центром России

К концу этого года ОАО "Ростелеком" закольцует оптоволоконную сеть Москва - Хабаровск, что повысит надежность телефонной связи и увеличит скорость передачи данных в сети Интернет.

Об этом на специальной пресс-конференции сообщил генеральный директор ОАО "Ростелеком" Константин СОЛОДУХИН. Пока Дальний Восток связан с центром страны лишь по одной основной магистральной оптоволоконной линии связи, резервной является спутник.

Досье Первая цифровая линия Москва - Хабаровск проложена "Ростелекомом" в 1995 г. Благодаря этой самой длинной в мире радиорелейной линии удалось замкнуть глобальное кольцо цифровой связи, проходящее через четыре континента (Америку, Европу, Азию и Австралию) и три океана (Атлантический, Тихий и Индийский). В 1999 г. компания проложила оптоволоконную линию связи Москва - Хабаровск. А уже в 2004 г. провела ее реконструкцию, увеличив пропускную способность в 4 раза.

"Еще мы планируем в ближайшее время закончить строительство второй оптоволоконной линии Россия - Япония, - сообщил Константин Солодухин. - Та линия, которая сейчас существует, перегружена, а мы хотим увеличить пропускную способность на этом участке с 560 мегабит до 5,6 гигабит". По словам генерального директора компании, на Дальнем Востоке в этом году "Ростелеком" также намерен увеличить пропускную способность линии на Якутск и подключить Комсомольск-на-Амуре к магистральной оптоволоконной ветке.

По поводу открытого в Хабаровске центра обработки данных директор дальневосточного филиала ОАО "Ростелеком" Иван ЗИМА заметил, что этот единственный на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири подобный центр позволит физическим и юридическим лицам "забыть о техническом сопровождении интернет-оборудования и сосредоточиться над контентом своих ресурсов".

"Также мы предоставляем публичный IP-адрес на каждую размещенную клиентом единицу оборудования, - продолжил директор филиала. - Но главная особенность ЦОДа заключается в том, что размещенный здесь ресурс автоматически включается в магистральную сеть "Ростелекома", что позволяет обеспечить доступ к контенту ресурса из любой точки РФ". "Подобные локальные ЦОДы дают стимул к развитию как раз локальных сервисов и позволяют местным контент-провайдерам предоставлять услуги высокого качества", - резюмировал он.