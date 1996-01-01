"Молочный край" рассчитывает на статус межрегионального бренда

В конце марта фонд имущества Хабаровского края продал за 34,1 млн руб. 100% акций ОАО "Комбинат детского питания "Молочный край" (КДП) вместе с обременением в виде невозвращенных бюджетных кредитов на сумму 32 млн руб. Новый старый директор предприятия надеется с помощью банковских кредитов погасить прежние долги и расширить производство.

Владельцем комбината стало учрежденное в 2003 г. генеральным директором ОАО "КДП" Константином ДУБОВЫМ и его супругой Еленой ООО, которое не вело хозяйственной деятельности в течение четырех предыдущих лет и было переименовано за несколько дней до сделки в "Комбинат детского питания "Молочный край".

В марте предприятие было выставлено на продажу по минимальной разрешенной законом цене - с 50% скидкой от предлагаемой ранее на аукционе стоимости. Попытка краевого фонда имущества продать актив на аукционе в январе текущего года за 68,2 млн руб. не удалась из-за отсутствия заявок на участие, хотя перед этим интерес к предприятию проявляли такие крупные игроки на рынке молочной продукции, как "Вимм-Билль-Данн" и "Карат", а так же ряд неспециализированных инвесторов. Как сообщил ДДГ "ЗР" источник в министерстве пищевой промышленности края, "Вимм-Билль-Данн" отказался участвовать в январском конкурсе "из-за того, что не хватило времени на рассмотрение предложения".

Досье КГУП "Комбинат детского питания "Молочный край" строилось в 2000-2001 гг. на средства федерального и краевого бюджетов в рамках программы "Дети России". На производственных линиях было установлено оборудование из Японии, Бельгии, Германии и Швеции, что обеспечило полную автоматизацию производства.

Тот же источник в министерстве рассказал, что с 2001 по 2005 г. для погашения убытков предприятие ежегодно получало из краевого бюджета кредиты на сумму от 12 до 15 млн руб. Как считает министр пищевой промышленности Хабаровского края Сергей ЛОПАТИН, комбинат изначально был обречен на убыточность из-за малой емкости рынка детского молочного питания в Хабаровском крае. "Выход был только один - сокращать долю детских продуктов до 25%, что предприятие и сделало", - заметил министр корреспонденту ДДГ "ЗР".

Генеральный директор ООО "Торговый дом "Молочный край"" Ольга КОВАЧ называет причиной низкой рентабельности производства несовершенство законодательства в области организации государственных заказов. "На краевых торгах по обеспечению молочной продукцией родильных домов и детских учреждений выставляются неделимые лоты по десять наименований молочной продукции в каждом, - рассказывает она. - КДП не может самостоятельно произвести всю необходимую продукцию, а перекупать недостающие виды товаров (например, сметану) у конкурентов не выгодно".

В настоящий момент, со слов директора комбината, предприятие выпускает 120 тонн молочной и кисломолочной продукции в месяц. Причем, как заметил Константин Дубов, "мы вообще не торгуем молоком в больших литровых пакетах, занимаем на рынке Хабаровского края долю в 3-5% по объему, 10% - по выручке, в том числе не менее 20-25% - по высокомаржинальным молочным продуктам, и около 50% - по творожкам". При этом 97% продукции комбината реализуется в Хабаровске.

В течение года руководство предприятия собирается увеличить выпуск продукции в 2-2,5 раза, то есть выйти на полную мощность производства. Причем, со слов Константина Дубова, доли выпуска отдельных видов товаров сохранятся, а затраты на электроэнергию и оплату труда существенно не возрастут. Вместе с тем значительно увеличатся расходы на маркетинг и рекламу. Предприятие рассчитывает не только нарастить объемы продаж в Хабаровске, начать реализацию своей продукции в Комсомольске и малых городах Хабаровского края, но и провести экспансию в соседние регионы. Ну а бюджетные кредиты Константин Дубов рассчитывает погасить за счет средств, взятых в долг у коммерческих банков.

Единственное, на что сетует сегодняшний директор комбината, - отсутствие собственных брендов. "Все, что у нас есть сейчас, - это название предприятия "Комбинат детского питания "Молочный край", - говорит он. - И в первое время в качестве бренда мы будем продвигать именно его. Кроме того, мы собираемся рекламировать конкурентные преимущества предприятия: высокую степень автоматизации и полное отсутствие консервантов в продуктах". Между тем, как проинформировал ДДГ "ЗР" источник в министерстве промышленности Хабаровского края, уже осенью этого года по договоренности с ОАО "Вимм-Билль-Данн" на комбинате начнут производить молочные продукты под этой маркой.