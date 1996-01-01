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Интерес к приморским алмазам остается в силе

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

У инвесторов сохраняется интерес к изучению месторождений алмазов в Приморском крае, хотя еще до 2002 г. край никто не рассматривал как территорию добычи алмазов.

На сегодня Управлением Приморнедра на поиски алмазов выдано уже 6 лицензий. Исследования ведутся на средства московских инвесторов. Прошлый полевой сезон был посвящен очередному этапу аэрогеофизической съемки территорий, отведенных под поиски. Ее целью было определение мест для постановки буровых работ. Бурение скважин планируется выполнить в этом году.

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