"Вторичка" в Москве подорожала до $7 тыс. за квадрат

По данным корпорации "ИНКОМ-Недвижимость", в период с 17 по 23 марта 2008 года в Москве был зафиксирован умеренный прирост средних цен предложения квартир примерно на 0,7% в долларах, или 0,1% в рублях (курс доллара за неделю снизился на 0,6%).

Средняя цена предложения в столице находится на уровне в $7 тыс., или 166,4 тыс. руб., за кв.м.