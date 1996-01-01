Строителям пора задуматься о качестве

В 2008 г. вступил в силу ФЗ "О саморегулируемых организациях". Подготовлены изменения в Градостроительный кодекс в части саморегулируемых организаций, объединяющих строительные компании. Они должны вступить в силу в 2008 г.

Строительные организации в обязательном порядке должны будут вступить в одну из саморегулируемых организаций. При этом каждая из них обязана разработать и установить свои стандарты, правила строительной деятельности, которые обязаны соблюдать все ее члены.

Можно с достаточно высокой степенью уверенности прогнозировать, что в 2008 году в строительных компаниях, объединенных в различные саморегулируемые организации, начнутся масштабное внедрение и поддержание в рабочем состоянии систем менеджмента качества, систем управления качеством.

При этом резко вырастет спрос на профессиональную подготовку сотрудников строительных компаний, контролирующих органов в сфере менеджмента качества, систем управления качеством, а также спрос на услуги внешних консультантов - разработчиков таких систем.

Вот почему на базе "Управленческой интернет-школы Владивостока" (http://cisvl.narod.ru/index.html) благодаря финансовой поддержке BAS-Программы организован дистанционный семинар на тему "Система менеджмента качества компании (подготовка к внедрению и сертификации на соответствие международному стандарту ИСО - 9001 - 2000)". Участие в нем БЕСПЛАТНОЕ, и для этого не нужно приезжать во Владивосток. Достаточно иметь желание учиться и доступ в Интернет.