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Авральный генплан Владивостока

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В повестку дня очередного заседания Думы г. Владивостока было внесено утверждение Генерального плана Владивостокского городского округа. Увы, договориться удалось только о создании согласительной комиссии в составе представителей краевой и городской администраций, а также рабочей группы из семи депутатов владивостокской думы. Ускорить процесс не смогли даже категоричная рекомендация Правительства РФ принять генплана до 31 марта и непрозрачный намек в противном случае провести саммит АТЭС в Санкт-Петербурге.

Сюрпризы для депутатов и присутствующих вольнослушателей начались еще в процессе принятия повестки дня. Оказалось, рассматривать и обсуждать по сути нечего, поскольку губернатором края Сергеем ДАРЬКИНЫМ двумя днями ранее не был подписан согласительный протокол по генплану. Сам же вопрос же был внесен в список обсуждаемых в срочном порядке. Чтобы выдержать регламент - вопрос может быть принят на рассмотрение только в том случае, если внесен в повестку дня в пятидневный срок, председатель думы Валерий РОЗОВ собрал срочное совещание в субботу, в восемь утра: "Мы ожидали, что губернатор одобрит последние поправки в генплан и мы примем его в трех чтениях. Нельзя было и дальше затягивать решение вопроса - под угрозой строительство объектов для саммита". Однако документ был признан сырым, не учитывающим современное развитие города.

Как прокомментировал ситуацию заместитель председателя думы Юрий ПОПОВ: "Работы по генплану возобновились три года назад, тогда вопрос о проведении саммита еще не стоял и концепция генплана разрабатывалась без учета объектов саммита. По сути, генплан нужно доработать с учетом этих объектов. Однако дума города не в коей мере не будет являться тормозом для принятия документа. Если депутатам будут представлены все необходимые согласительные документы, дума соберется на внеочередную сессию. Более трех лет и 20 млн руб. ушло на разработку генерального плана. Есть договор, есть сроки, есть ответственность по обязательствам. Почему-же все приходится делать в авральном режиме? Тем более что предусмотренная законом процедура согласования по перечню инстанций не соблюдена".

Вопрос рассматривать или не рассматривать генплан без губернаторского одобрения не без повышенных нот обсуждался в течение получаса. Правовой отдел рекомендовал не касаться скользкой темы, но часть депутатов настаивала на заслушивании доклада, так сказать, в ознакомительном порядке. Страсти подогревал Николай МАРКОВЦЕВ: "Если мы сегодня не сдвинемся с мертвой точки, то на нас повесят всех собак по срыву строительства объектов саммита. Просто нужны будут какие-то козлы отпущения". Быть ими никто не пожелал, потому постановка вопроса в повестке дня была изменена на лаконичную "Рассмотрение Генерального плана Владивостокского городского округа".

С докладом о положении дел выступил заместитель главы администрации г. Владивостока Евгений МЕЛЬНИКОВ.

В настоящий момент Владивосток живет по генплану, утвержденному в 1984 г, с изменениями в 1999 г. В частности, в действующем генплане запрещено малоэтажное строительство, а транспортная система рассчитана на закрытый город с плановой экономикой.

"Естественно, концепцию нужно было в корне менять, в новом генплане обозначены три направления развития города - Владивосток - пос.Трудовое, островные территории и полуостров Песчаный, а также развитие жилой инфраструктуры, - без особого энтузиазма рассказывал присутствующим о хорошо знакомых фактах Мельников (до назначения на должность в администрации города работал генеральным директором ОАО "Приморгражданпроект", получившего более трех лет назад заказ и около 20 млн руб. бюджетных денег на разработку генплана). - Жители города ознакомились с новым вариантом генплана на публичных слушаниях, которые были проведены со строгим соблюдением законодательства. Но, к сожалению, вся эта работа проделана впустую, сейчас мы рубим сук, на котором сидим. Последний раз мы отдавали новый генплан на рассмотрение в краевую администрацию 15 октября прошлого года, ЛИХОЙДА вернул его на доработку. 18 марта этого года принесли документы опять, их не подписал губернатор..."

В заключение докладчик усомнился в самой возможности решить вопрос миром до часа "Ч" - 31 марта.

Объективно с этим трудно не согласиться, хотя депутаты уже знакомы с авральным режимом работы по обсуждаемому вопросу. Так, председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Марина ЛОМАКИНА напомнила, что документ поступил на рассмотрение депутатов 21 марта, причем без соответствующих приложений: "Генплан не могут разработать и утвердить последние пять лет, я не понимаю, как мы за пять дней сможем это сделать?".

Обсуждая выступление докладчиков, депутаты не стали всерьез проходиться по частным недоработкам генплана. Хотя у специалистов в области дорожного хозяйства, коммунальной инфраструктуры, жилищного строительства и экологии внутри кипело. Их особенно злило то обстоятельство, что на разработку вышеобозначенных "частностей" ушло 20 млн руб.

В итоге доклады заслушали и осудили, а вместо принятия генплана в трех чтениях решили поддержать инициативу городской администрации и создать согласительную комиссию. На том и порешили.

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