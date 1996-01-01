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Как россияне хотели бы решить свой квартирный вопрос
Опрос, проведенный экспертами банка GE Money, показал, что желание улучшить жилищные условия все активнее входит в число приоритетных потребностей россиян.
Заинтересованность в улучшении жилищных условий в ближайшие три года - покупка нового жилья или ремонт существующего - высказали 56% опрошенных россиян, а в ближайшие пять лет - уже 65%.
Мотивирующими факторами при этом являются: желание улучшить имеющуюся квартиру или дом (45%), желание жить в собственной квартире (36% респондентов), необходимость жилья большей площади (31%), рождение ребенка (22%), вступление в брак (19%) или выход в самостоятельную жизнь, независимую от родителей (22%). Кстати, только 10% россиян поменяли бы жилище при разводе.
Жить в центре города хотели бы 25% опрошенных, переехать на окраину - 32%, уехать за пределы городской черты - 21%.
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