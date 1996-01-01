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Дальний Восток строится
Цель выставки - создать самую удобную площадку для контакта операторов рынка недвижимости со всеми потенциальными покупателями. Исходя из этого, выбраны сроки и место проведения выставки, планируется деловая программа. Вход на выставку для посетителей - бесплатный, как и участие в семинарах.
Ярмарка недвижимости собирает представителей всех направлений, работающих на рынке недвижимости: строителей, риэлторов, юристов, ипотечных брокеров, представителей банковских структур, специалистов по страхованию недвижимости, представителей специализированных изданий и интернет-ресурсов.
На выставке будут представлены большой выбор квартир в новостройках, множество риелторских компаний, оказывающих услуги по покупке, продаже и обмену жилья. Среди участников выставки - компании, предлагающие услуги и объекты на рынке коммерческой недвижимости.
В рамках проведения Дальневосточной ярмарки недвижимости пройдут следующие мероприятия:
Деловая программа. Специалисты компаний проведут бесплатные обучающие семинары для посетителей. Будут проводиться круглые столы по актуальным вопросам рынка недвижимости. Во время работы ярмарки будет действовать Консультационный центр, где можно будет получить бесплатную юридическую консультацию.
Экскурсии по новостройкам. Это уникальная возможность для компаний представить посетителям выставки свои объекты, а для посетителей - за один день получить максимально полное представление о рынке новостроек города Владивостока.
Направления выставки:
- объекты жилой недвижимости;
- объекты загородной недвижимости;
- услуги на вторичном рынке;
- экспертиза и оценка имущества;
- кредитование;
- консалтинг;
- юридическое и риэлторское сопровождение сделок;
- СМИ, информационные, интернет-услуги.
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