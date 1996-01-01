Ипотека: сомнения и опасения

Люди делятся на две категории - одни только говорят об ипотеке, другие ею успешно пользуются.

Покупка жилья в ипотеку - событие значимое в жизни любого человека и зачастую окружено множеством сомнений и опасений. Вот только некоторые из них...

Одни говорят, что квартиры слишком дорогие, никакого дохода не хватит по ипотеке платить.

Другие пользуются ипотекой и извлекают выгоду от постоянного роста цен на жилье. Специалисты ОАО "Наш дом - Приморье" привели простой пример: заемщик купил в 2006 году квартиру по ипотеке за 1 500 000 руб., при этом он вложил собственные средства, в качестве первоначального взноса всего 150 000 руб. За 2 года выплаченные заемщиком проценты составили около 400 000 руб. Продав эту квартиру сейчас по рыночной цене за 3 000 000 руб., заемщик не только вернул все уплаченные проценты, но и прилично заработал. 1 000 000 руб. - неплохой доход с такой суммы за два года, не правда ли?

Одни говорят: ипотека слишком рискованна, а вдруг что-то со здоровьем случится или я потеряю работу и не смогу дальше выплачивать заем - меня же могут выселить из квартиры.

Другие пользуются обязательным страхованием в интересах заемщика. Согласно федеральным стандартам, по которым работает ОАО "Наш дом - Приморье", ипотечный заем просто не выдадут без страхования жизни и предмета ипотеки. Если вдруг с заемщиком или жильем что-то произойдет, страховка позволит полностью расплатиться по ипотеке.

Если же заемщик потерял работу и не может дальше обслуживать ипотечный заем - всегда можно продать квартиру, чтобы закрыть долги, и даже останутся средства на покупку более дешевого жилья все-таки, ибо недвижимость постоянно дорожает.

Одни говорят: опасно покупать жилье в ипотеку у застройщиков, не хотелось бы стать одним из "обманутых дольщиков".

Другие обращаются в ОАО "Наш дом - Приморье" - государственную организацию, которая проводит аккредитацию застройщиков. Аккредитация - это тщательная проверка всей документации и финансового состояния застройщика. И только если все в порядке, оформляется ипотека.

Одни говорят: ипотеку брать - одна морока. Документов кипу собрать надо, и жди год, пока их там проверят, и гарантии никакой.

Другие пользуются тем, что срок рассмотрения документов в ОАО "Наш дом - Приморье" всего 2 дня. И почти все документы лежат у них дома, дополнительно брать приходится всего пару справок. Некоторые умудряются собрать полный пакет документов на ипотеку всего за час.

Одни говорят: не хочется ютиться в малогабаритке или гостинке, лучше сразу что ни будь приличное купить.

Другие улучшают свои жилищные условия постепенно, начиная с покупки жилья в ипотеку "по средствам", трезво оценивая свои возможности. Через пару лет можно эту квартиру продать дороже, погасить первый заем, а на оставшуюся сумму опять взять ипотеку и купить более комфортную квартиру. Такую схему можно использовать неоднократно и в итоге купить квартиру своей мечты.

А говорить Вам или пользоваться - решайте сами!

ОАО "Наш дом - Приморье": г. Владивосток, ул. Посьетская, 9а, доп. офис: г. Владивосток, ул. Пр. Комарова, 11б, офис 5, тел.: (4232) 73-22-00, 73-22-33.