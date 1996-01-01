Вам сверху видно всё!

Именно такими увидят горожане к концу 2009 года уникальные для города 24- этажные высотные здания премиум и бизнес-класса на ул. Тигровой и ул. Володарского.

В строительной программе группы компаний "Динас" сегодня на ближайшие полтора-два года - три высотных жилых комплекса, офисный и общественно-культурный центры в самых престижных районах приморской столицы. Это уникальные для Владивостока объекты. Такие проекты еще не осуществлялись не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке.

Группа компаний "Динас" взялась за реализацию новой строительной программы успешно возведя несколько высотных жилых и административных зданий в центре города. Опыт, применение передовых технологий и самых современных материалов позволяют компании выдерживать взятые темпы и качество строительства. Все объекты уже тянутся вверх, в этом году планируется если не полностью, то, по крайней мере, на 90% завершить возведение монолитных "коробок" зданий.

Глядя на макеты, выполненные по заказу компании иностранными специалистами в масштабе 1:80, можно реально увидеть все детали проектов. Это многоуровневые подземные стоянки и парковки. В нижней, так называемой стилобатной части, располагаются различные офисные, торговые помещения, бассейны, спа-салоны, инфраструктура услуг. По словам Евгения ОБОЛОЧКОВА, начальника отдела недвижимости группы компаний "Динас", выполненные профессионалами модели комплексов позволяют будущим владельцам недвижимости, инвесторам, что называется на местности увидеть месторасположение своей будущей квартиры, пентхауса или офиса, придомовой территории, парковок и подъездных путей. Клиенты могут даже определить куда выходят окна из комнат, какое остекление балконов, и даже представить, какой вид будет открываться на город. Одно дело прочитать и оценить будущую недвижимость в проекте или посмотреть на рисунке, совсем другое - в пространстве и масштабе.

Познакомиться с новаторским подходом компании к продвижению на рынок своих уникальных уже осуществляемых проектов можно не только в офисе "Динаса" на Станюковича, но и на открывающейся 3 апреля во Владивостоке Второй Дальневосточной ярмарке недвижимости. Развернутая экспозиция и деловые предложения одного из лидеров строительного комплекса Приморья,группы компаний "Динас", безусловно, будут интересны как специалистам, так и тем, кто собирается приобрести качественную, престижную и инвестиционно-привлекательную недвижимость во Владивостоке.