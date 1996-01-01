В Приморье растет число предприятий аквакультуры

Все больше приморских предприятий намерено развивать промышленное рыбоводство. В нынешнем году взять кредит на эти цели в рамках национального приоритетного проекта "Развитие АПК", который теперь имеет статус государственной программы, планируют еще семь предприятий аквакультуры.

По мнению специалистов, у Приморья хороший потенциал для развития марикультуры. В морских водах при определенных условиях возможно получить до 15 тыс. тонн товарной продукции. Успешное развитие аквакультуры будет способствовать насыщению местного рынка собственной рыбной продукцией, а также позволит эффективно решать проблему занятости населения - через создание новых рабочих мест.