Продам Родину. Недорого

Если в неформальной беседе с оптимистичным руководителем туристической компании затронуть тему развития внутреннего туризма в Приморском крае, ответ будет резковатым: "Чтобы зарабатывать деньги на соотечественниках, нужно сначала оторваться от кресла и лично пройти все те маршруты, которые собираешься продавать".

Пессимист просто пожмет плечами и предложит сравнить потенциальный заработок от круглогодичной отправки туристов за рубеж и доход от двух летних туристических месяцев в Приморском крае. Сравнение не в пользу последнего.

Кому хоромы царские?

Все же вернемся к оптимисту и выясним, как зарабатывают на внутреннем туризме приморские турфирмы. В первую очередь заработать можно на размещении (турбазы, дома отдыха и т.д) и предоставлении дополнительных услуг (питание, экскурсионная и развлекательная программы).

В настоящее время около 70% прибыли дает продажа путевок, то есть проживание и (иногда) питание. По словам начальника отдела туризма администрации г. Владивостока Сергея РЫБНИКОВА, ситуация предсказуемая: "Нам просто нечего продавать в качестве экскурсионной программы. Край, по сравнению с западными регионами России, явно проигрывает по числу исторических достопримечательностей. Остаются пляжный туризм для жителей Дальнего Востока и околоэкстремальные туры для любителей экзотики (от дайвинга до охоты в тайге). Деньги в туризме зарабатываются именно на потоке туристов-экстремалов, и поклонников экотрекингов не может быть слишком много. Потому свой внутренний туризм мы развиваем пока за счет хабаровчан".

Два месяца - июль-август - приморские базы отдыха приносят туркомпаниям от четверти до половины годового дохода. "В среднем каждый отдыхающий готов потратить на отдых около $100 в день, - рассказали ДДГ "ЗР" во Владивостокском бюро путешествий и экскурсий. - Самые продаваемые путевки - 7-10 дней. Цены поднялись уже в прошлом году, в 2005-2006 гг. еще можно было найти летнюю базу отдыха за 400-500 руб. в день с человека. Сейчас платежеспособность населения выросла, люди могут себе позволить отдыхать не в палатках и способны заплатить за комфорт. Весь август на популярных базах уже выкуплен".

Сопутствующие услуги

Разработка и продажа историко-познавательных экскурсий и экотрекингов не столь прибыльны, и в прайс-листе эта строка идет как необязательная сопутствующая услуга. Ежегодно проводимые администрацией края конкурсы на лучший маршрут с награждениями и публичными похвалами активных компаний ситуацию не меняют. Еще одну "звезду на погоны" получить приятно, но не более того. Как прокомментировали ситуацию в Приморском бюро международного туризма "Спутник", "из несложных маршрутов мы предлагаем 1-2-дневное восхождение на Фалазу, еще можно съездить на страусовую ферму. Но это разовые экскурсии, второй раз на гору будет взбираться разве что большой энтузиаст здорового образа жизни". В общем, продаж на этом не сделаешь. Впрочем, в "Лиге ходьбы "Женьшень" считают иначе. На днях приглашали на 70-ое (!), юбилейное восхождение на гору Пидан. В "Лиге ходьбы" разработано больше десяти маршрутов разной сложности, желающих всегда хватает: "У нас своя клиентура, прибыль не то чтобы большая, но стабильная".

При этом, собирая информацию о существующих 1-,2-,3-дневных экскурсиях, за честь Приморского края отнюдь не стыдно. Есть у нас и сплавы, и пещеры, и мини-восхождения, и конные маршруты. Сюда же добавим обзорные исторические экскурсии от "Владивостокской крепости" до походов к чжурчженям. Но опять же клиентура специфическая, которая сорить деньгами не спешит.

В летний сезон тот же самый список экскурсий отлично продается приезжающим. Еще какие-то средства можно выручить от продажи экскурсионки школьникам (в программе каждого классного руководителя одна обязательная экскурсия в месяц), студентам (охотно совершают увеселительные вылазки группами) и членам профсоюзов (средства на походы выделяет профсоюз).

Базы отдыха, санатории и детские оздоровительные лагеря также не простаивают. Их в крае около 180. Сюда включены и летние домики для отечественного пляжного отдыха, и базы круглогодичного цикла в тайге.

Кстати, последние часто используют для внутреннего туризма сами приморцы и в летнее, и в зимнее время. "В крае появилось новая тенденция: взрослые люди скучают и хотят, чтобы их как-то развлекли. Они согласны заплатить за размещение $100 с человека в день, но при условии наличия дополнительной программы, оплаченного праздника, - сказали в компании "Райтекс". - Это могут быть культурное увеселение в виде отмечания Масленицы, пейнтбол или пробный урок дайвинга".

Сдерживающие факторы

Так что же нам мешает подняться на небывалую высоту? Естественные причины и почти не зависящие от нас обстоятельства. Во-первых, у работающего человека, способного заплатить за свой отдых, в году (в лучшем случае) четыре недели отпуска. Две их них он проводит в Юго-Восточной Азии или Европе, дня три лежит на диване и десять дней готов уделить приморским красотам. Или поехать посмотреть любые другие в необъятной России. В каком-то смысле высокие тарифы на перелет в западные регионы работают на наш внутренний туризм.

Во-вторых, платежеспособное население уже побывало на диком и не диком западе, повидав комфорт во всех видах. После скромного отдыха в Таиланде за $30 с человека в трехзвездочном отеле как-то особенно грустно смотреть на стандартные номера "полулюксы" домов отдыха советской постройки. Про кондиционер лучше вообще не спрашивать.

На проживание в таких условиях люди соглашаются только при условии оказания дополнительных услуг - экскурсии, лечение, образовательные программы. Народ повзыскательнее вообще старается не размещаться на базах отдыха, построенных ранее середины 90-х. "У нас отпуск, а не неделя ностальгических воспоминаний", - сердятся такие клиенты. Они же охотно арендуют коттеджи в северных районах края: "Расслабиться на пляжном лежаке я могу в любом другом месте. Приморскую тайгу продают только здесь". Следующая волна продаж во внутреннем туризме обещает сформироваться на чувстве патриотизма самих приморцев. Лишь бы платежеспособность позволила.