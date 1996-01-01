Запрещен ввоз свинины из Канады

С 1 апреля Россельхознадзором вводится запрет на ввоз в Российскую Федерацию некоторых видов мясной продукции из Канады.

Так, в связи с несоблюдением Ветеринарной службой Канады условий поставок в Россию продукции животного происхождения временные ограничения вводятся в отношении ввоза канадской свинины и сырых свиных мясопродуктов.

По информации отдела Ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, в 2007 г. на территорию Приморья было всего ввезено свыше 186 тыс. тонн мясопродуктов, из них порядка 23 тыс. тонн составляет свинина и свиные мясопродукты из Канады.