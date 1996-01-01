"Приморский родник" напоил арсеньевцев бесплатной минводой собственного производства

Чугуевское ООО "Приморский родник", производитель минеральных вод и соков, лимонадов и квасных напитков, устроило беспрецедентную акцию в Арсеньеве по бесплатной раздаче минеральной воды "Крепость чжурчжэней" и "Польза в каждой капле". Народ живо подтягивался к машине с водой и с радостью разбирал продукцию.

Эта вода - из Фадеевского месторождения Чугуевского района. Эмиссары "Приморского родника" раздали 3000 бутылок лечебно-столовой воды "Польза в каждой капле" объемом 0,5 л и 1000 бутылок "Крепости чжурчжэней". Ранее в Дальнегорске также успешно были розданы 3000 бутылок "Пользы". Итог акции - вода "Приморского родника" стала пользоваться в Дальнегорске и Арсеньеве куда большим спросом, чем раньше.

Подобную акцию, по словам представителя предприятия Сергея ДЕМЕНТЬЕВА, "Приморский родник" намерен провести также 1 мая сразу в трех городах - Арсеньеве, Дальнегорске и Спасске-Дальнем.