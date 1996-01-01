"Черных" строителей будут "обелять"

В ближайшие годы строительному комплексу Приморья, в котором сегодня легально работают около 30 тысяч человек, потребуются еще 75-90 тысяч специалистов разных специальностей. Им предстоит трудиться на стройках объектов форума АТЭС-2012 г., новых логистических и транспортных терминалов, строительстве Приморской атомной электростанции, НПЗ и нефтепорта в районе б. Козьмино, целлюлозно-бумажного комбината и пр.

Привлечение иностранной рабочей силы и профессионалов из западных районов страны не может полностью решить проблему дефицита рабочих рук в строительной отрасли края. В этой связи готовящийся удар по черному рынку ремонтно-строительных услуг может оказаться особенно эффективным решением проблемы. Считается, что в этом теневом секторе экономики сегодня работают порядка 60-70 тысяч человек. Работая за гроши на "диспетчеров", они влачат жалкое существование.

Предполагается, что наиболее "трезвые" кадры из теневых бригад перекочуют в крупные "белые" строительные организации. Их переманят более высокими зарплатами. Что же касается контингента строителей-ремонтников с невысоким уровнем квалификации и дисциплины, то они смогут устроиться разнорабочими.