Аварийная ситуация, или Жилье непригодное для проживания

Когда пять лет назад в стране развертывалась борьба с ветхим и аварийным жильем, власти Приморского края собирались решить проблему в течение восьми лет. Осталось три года. Наверное, есть смысл подвести какие-то промежуточные итоги.

Из более 110 млн кв. метров ветхого и аварийного жилья по России на долю Приморья в конце 2007 г. официально приходилось более 1 млн кв. м. Годом ранее таковым в крае признавалось 600 тыс. кв. м. Если этот рост объективен, то "прибавка" с лихвой "съела" весь прошлогодний ввод жилья. То есть, чтобы решить проблему с выбывающим фондом хотя бы по "нулям", в течение 2008-2010 гг. строительный комплекс должен ежегодно выдавать хотя бы столько же, сколько в прошлом году. Не говоря о том, чтобы в эти же годы работать над покрытием дефицита "комфортного и доступного" для иных категорий граждан.

Интересный факт: на одном из заседаний рабочей группы президиума Госсовета, занимавшейся данной проблемой, было отмечено, что "прирост ветхого жилья в 20 раз превышает масштабы его ликвидации". То есть усилия, которые сегодня предпринимаются, оказываются неадекватно мизерными. Можно предположить, что массовое старение "хрущеб" и их вывод из эксплуатации еще только-только "подкатывает к горлу". В ближайшие годы они должны обеспечить колоссальный прирост ветхого и аварийного.

Есть мнения, что в решении проблемы много разного лукавства. Дыры в российском законодательстве позволяют приукрашивать картину. Так, на сегодня ветхость и аварийность здания в основном признается без привлечения экспертов. При этом негативные показатели занижаются. Делается это то ли для "чести мундира" ответственных чиновников, то ли для того, чтобы просто меньше работать. Например, для статистики берется исключительно муниципальное жилье. При этом даже в довольно "ветхой" Находке в 2004 г. аварийным признавалось всего около 4% городского фонда. Индивидуальное жилье, отслужившее свой век, в этот процент не попало.

Или "гуляющая" по местным СМИ цифра, что всего улучшить условия жизни в связи с ликвидацией имеющегося ветхого и аварийного "миллиона квадратов" надо для 8 тыс. человек. На самом деле речь идет о таком количестве семей, да и то, если в каждой из них около шести человек! Причем признается, что за минувшие годы в Приморье удалось переселить по программе 500 семей. То есть, судя по этим цифрам, за 5 лет проблема была решена примерно на 6%. Остальные 94% "проблемы" остались на три оставшиеся года. Впрочем, "учитывая серьезность ситуации", на федеральном уровне еще год тому назад была выдана "индульгенция", позволяющая растянуть решение проблемы до 2012 г.

На одном из региональных совещаний по ветхому жилью в Хабаровске в прошлом году было признано, что каждый пятнадцатый кв. м жилья в ДФО является либо ветхим, либо аварийным. Допустим, что у нас в Приморье положение лучше, и у нас таковым нехорошим можно назвать каждый десятый "квадрат". Тогда соответственно около 10% населения края проживает в негодных для проживания домах и соответственно потребность в их замене соответствует примерно 4 млн кв. м, то есть значительно больше, чем это предлагается.

Надо признать, что на самом деле переселять из ветхого и аварийного жилья сегодня требуется не в пределах 20-40 тыс. человек, а около 200 тысяч человек, или примерно 65 тыс. семей. Кстати, в очередях на жилье в Приморье сегодня стоит около 40 тыс. семей. И это тоже, кстати, лукавая цифра, поскольку многие стоявшие давно уже разуверились в получении "бесплатного жилья" от государства. Однако при том, что в очередях примерно треть составляют те, кого необходимо переселять из ветхого и аварийного, то реальная очередь нуждающихся должна бы составлять примерно все те же 200 тысяч семей, которым по нормам надо бы предоставить около 6 млн кв. м жилья.

Понятно, что это сегодня практически не реально. И такую "обузу" никакие государственные программы с их жалкими средствами не потянут. Поэтому правильно делают те люди, которые не ждут от государства "манны небесной", а каким-то образом решают вопрос самостоятельно.

Программа борьбы с ветхим и аварийным жильем включает в себя не только переселение и снос, но и капитальный ремонт. Например, в 2006 г. край отрапортовал, что "капитально были отремонтированы жилые дома общей площадью более 550 тыс. кв. м на общую сумму 427,4 млн руб. То есть затраты на "квадрат" составили по 777 руб. Однако, как полагают специалисты, за такие деньги тогда можно было сделать исключительно легкий косметический ремонт. Капремонт "квадрата" жилья на то время стоил около 3 тыс. руб., а на сегодня, по минимуму, - 4 500 руб. В комплекс капремонта дома входят такие операции, как замена окон, сантехники, электрики, дверей, комплексная отделка помещений и пр.

Однако есть повод и для того, чтобы считать, что у нас в Приморье с ветхим и аварийным жильем намного благополучнее, чем в ряде других регионов страны. Так, по Южному федеральному округу, по "откровенным" данным на 2006 г., такого фонда было около 22%, по Центральному, Сибирскому и Приволжскому - по 16-19%.

Кстати, привлечение переселенцев из других регионов может только обострить проблему, так как специально под них местные власти, желая хорошо выглядеть в глазах вышестоящего начальства, будут отдавать более-менее пригодное жилье, лишая своих подопечных последней надежды. Жилье, требующее сегодня сноса, придется "подшаманивать", переписывать в "пригодное" и использовать не только для коренных приморцев, но и для тех, кого нам удастся заманить к себе.