Реанимация "судебного" долгостроя

Правительство Хабаровского края решило достроить здание типографского комплекса по улице Тихоокеанской – самый большой долгострой.

"Стройка века" началась еще в 1986 г. По замыслу советских архитекторов строящееся здание должно было приютить редакции всех хабаровских СМИ и стать универсальным печатным центром. В 90-х стройку законсервировали и передали из федеральной собственности в краевую.

Начальник отдела перераспределения имущества при краевом правительстве Ольга ЗАХАРЧУК отмечает, что в замораживании строительства можно найти и положительные моменты: "Если бы комплекс был все-таки достроен по первоначальному проекту, то сегодня большая часть площадей оказалась бы лишней. Пришлось бы искать ей новое применение и проводить весьма затратную реконструкцию".

Замминистра строительства Хабаровского края Ирина ИГОНОВА рассказала ДДГ "ЗР", что в прошлом году на завершение строительства части бывшего главного корпуса типографского комплекса площадью 11 тыс. кв. м было выделено 110 млн руб. Строение, предназначенное для краевого суда, планируется сдать уже в ноябре текущего года. Для этого из бюджета края в 2008 г. будет выделено еще 696 млн руб.

Вторая часть здания площадью 14 тыс. кв. м станет "Центром по развитию рыночных технологий", где разместятся Хабаровская международная ярмарка, конгресс-холл и офисные помещения. Основные работы здесь начнутся только после сдачи здания краевого суда, то есть в декабре этого года.