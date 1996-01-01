Владивостоку нужна конкуренция хлебопроизводителей

Резкое подорожание некоторых сортов хлеба, производимого ОАО "Владхлеб", вызвало негативную реакцию у жителей Приморья. Об этом сказал на прошедшем в мэрии Владивостока совещании начальник управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания Александр ГАЛУЩЕНКО, сообщает PrimаMedia. "На сегодняшнем заседании был рассмотрен вопрос о сложившейся ситуации по ценообразованию на хлеб. Чтобы снять ажиотаж, администрация города Владивостока приняла решение о выделении торговых мест малым хлебопекарням, которые реализуют продукцию по 15-17 рублей", - сказал Александр Галущенко.