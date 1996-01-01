Хабаровское правительство решает хлебную проблему

Во избежание кризисных ситуаций на региональном потребительском рынке и необоснованного роста цен, для защиты интересов наиболее незащищённых слоёв населения и поддержания их платежеспособного спроса правительство Хабаровского края приняло комплекс мер по развитию конкуренции на продовольственном рынке края до 2010 года.