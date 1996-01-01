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В России стремительно дорожает хлеб. И Приморье здесь в явных лидерах

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В России дорожает хлеб. Так, в Приморье, чтобы сбить ажиотаж, уже принято решение проводить зерновые интервенции. Необходимость и обоснованность таких действий была подтверждена на совещании премьера Виктора ЗУБКОВА с губернатором Приморья Сергеем ДАРЬКИНЫМ и министром сельского хозяйства Алексеем ГОРДЕЕВЫМ, сообщают "ФК-Новости".

Премьер отметил, что принимаемые меры носят вполне рыночный характер, а министр подтвердил готовность немедленно решить хлебный вопрос путём продажи 12 тыс. тонн зерна из интервенционного фонда по цене на 25% ниже рыночной.

Как это ни прискорбно, хлеб стал дорожать еще до отмены моратория на повышение цен на социально значимые потребительские товары. А это значит, что можно опасаться еще одного скачка цен на хлеб. Главная причина новой волны роста цен известна, теперь виноваты не импортеры продовольствия, а то, что в январе-марте в быстрый ценовой рост пошел внутренний рынок зерновых. И больше всего подорожала пшеница - главное сырье для производства хлеба.

По данным Центра по анализу аграрных рынков "СовЭкон", средние цены на кормовую пшеницу пятого класса повысились на 400 руб. за тонну. А продовольственная пшеница третьего и четвертого классов прибавила 220 и 170 руб. за тонну соответственно. Как следствие, за последние три месяца минимум на 12% повысились цены на хлебобулочные изделия, и это удорожание, по многим прогнозам, продолжится вплоть до нового урожая.

Эксперты объясняют такую тенденцию, в частности, дефицитом российской пшеницы для внутренних, особенно кормовых нужд - ввиду рекордных объемов ее экспорта летом-осенью, и ростом спроса мукомольной промышленности тоже для экспорта - ввиду быстрого роста мировых цен на муку и зерно.

По расчетам, экспорт зерна и муки из РФ минимум втрое рентабельнее, чем их сбыт на внутреннем рынке. Этим и обусловлено подорожание и хлебного сырья, и продуктов его переработки. Тем более когда повышаются и мировые цены на те же товары. Кроме того, именно к доллару привязаны большинство зерноэкспортных контрактов и внутренние цены в России на зерно и хлеб, поэтому чем ниже цена доллара, тем выше "хлебные" расценки.

Как считает аналитик зернового рынка Андрей СОКОЛЕНКОВ, "в сложившейся ситуации Россия может решиться на импорт демпинговой пшеницы из некоторых развивающихся стран или даже начать распродажи зерна из стратегического резерва. Во избежание кормового голода в животноводстве и, как следствие, массового вырезания скота. Другой способ сдержать рост зерновых цен - это повысить курс доллара, так как рубль, несмотря на укрепление, по отношению к хлебу фактически обесценивается - из-за того, что дорожает зерно, топливо и в то же время практически все привязанные к доллару товары и услуги".

Напомним, с 29 января действует повышенная экспортная пошлина на зерновые. "Но с началом действия новой пошлины внутренние цены продолжают "бодрый" рост", - отмечает исполнительный директор СовЭкона Андрей СИЗОВ.

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