Во Владивостоке прошла первая сельскохозяйственная ярмарка

Сезон был открыт в минувшие выходные на торговой площадке рынка "Березка" в районе Второй Речки. Здесь представили свою продукцию (тепличную и урожая прошлого года) сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, фермерские хозяйства Приморского края. Для дачников предлагали семена, удобрения, средства защиты растений, семенной картофель, саженцы плодово-ягодных культур и садовый инвентарь.