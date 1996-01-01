"Рыбный день" для владивостокцев

В ближайшие месяцы во Владивостоке появится современный рыбный рынок, ориентированный на горожан с самым разным достатком.

Новый рынок появится на территории уже существующего в районе Второй Речки рынка "Березка". Как рассказал "ЗР" генеральный директор ООО "Березка" Павел ГЕТМАН, начало строительства рынка намечено на апрель, а открытие должно состояться в июне. На рынке установят холодильное оборудование, которое позволит лучше сохранить продаваемые морепродукты. Дирекция рынка уже заключает договоры на аренду торговых площадей, при этом приоритет отдается арендаторам, у которых налажены прямые связи с производителями морепродукции. Там появится и кафетерий, в недельном меню которого будет "рыбный день".