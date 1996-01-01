Конкурсы по проектам строительства к саммиту АТЭС во Владивостоке объявят до 1 апреля

Конкурсы на подготовку проектно-сметных документаций на объекты, которые планируется построить для проведения саммита АТЭС во Владивостоке к 2012 году, будут объявлены до 1 апреля, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Игорь ЛЕВИТИН.

"Деньги на них будут выделены до 1 апреля, мы до 1 апреля объявим конкурсы по проектно-сметной документации", - сказал он журналистам по итогам заседания президиума госкомиссии по вопросам развития регионов Дальнего Востока, сообщает РИА "Новости".

Левитин отметил, что в настоящее время пока готова только проектно-сметная документация на строительство моста из Владивостока к острову Русский. "Проектно-сметная документация на мост была подготовлена за счет средств региона и находится в Росэкспертизе", - сказал он, добавив, что заключение по этой документации пока еще не готово.

Министр также отметил, что в связи с этим пока рано говорить о возможной корректировке объемов финансирования транспортных проектов для саммита АТЭС. "Корректировка по АТЭС, она будет производиться позже, когда будет проектно-сметная документация по АТЭС", - сказал он.

Он отметил, что в нынешней программе заложены цифры 2006 года. "Не будем корректировать, пока не будет проектно-сметной документации. Еще рано говорить", - сказал Левитин.