Приморская молодежь останется без квартир из-за краевых чиновников

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) провело отбор заявок субъектов Федерации для участия в 2008 году в реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы. Как сообщили ИА REGNUM в Росстрое, всего для участия в отборе были представлены заявки из 78 регионов на общую сумму 13,95 млрд руб. из средств федерального бюджета. Не представили заявки 6 субъектов, в том числе город Москва, Ненецкий автономный округ, Калининградская, Псковская, Кировская области и Республика Удмуртия. По результатам отбора 4 заявки (Ингушетия, Краснодарский и Приморский края, Курганская область) были признаны не удовлетворяющими требованиям программы или условиям участия в конкурсе. В результате эти регионы остались без федеральных средств на осуществление программы.