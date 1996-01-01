Названы передовики строительной отрасли

Градостроительный департамент администрации Приморского края подвел предварительные итоги 2007 г. в строительной отрасли и, по традиции, назвал лидеров.

На это звание претендуют на строительном рынке жилья такие компании, как ООО "ПО "Динас", ведущее высотное строительство, ООО ИСК "Аркада", введшее в прошлом году жилой комплекс "Аркада-хаус", ООО "Мико и Партнеры", завершившее строительство дома по ул. Авроровской, и ФГУП "ВМСУ" ТОФ, также успешно сдавшее несколько новых жилых домов во Владивостоке.

На строительстве социально значимых объектов края в лидеры строительного комплекса вышли ООО "Регион-М", ООО "Дальстройбизнес-II", ООО "Транспортно-строительная компания". И среди предприятий строительных материалов и строительной индустрии традиционно на протяжении многих лет ведущим остается ОАО "Спасскцемент". Окончательные итоги будут названы накануне Дня строителя - в августе. Тогда же пройдет и их награждение.