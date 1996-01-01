Владивостокский "БАМ" станет больше

ЗАО Компания "Востокинвестстрой" начала подготовку строительной площадки под строительство небольшого микрорайона на "БАМе", состоящего из 9 многоэтажных жилых зданий общей площадью около 70 тыс. кв. метров. Территория под него городом уже предоставлена и оформлен договор аренды. Сейчас здесь производится снос несанкционированно построенных гаражей и вывод автостоянок.

С прошлого года ведется проектирование и в ближайшее время предполагается начать общестроительные работы. Каждое из новых зданий будет иметь свой внутренний дворик, гостевую парковку и детскую площадку. Несколько из них будут "эконом-класса" с 1-2-комнатными квартирами для малосемейных. Жилье в этих домах будет одно из наиболее доступных по ценам в городе, и купить в них квартиры можно будет как на личные сбережения, так и на заемные средства.

Недавно компания провела конкурс на лучшее название будущего микрорайона. Победившее пока остается в секрете, раскрыть который намечено на 2-й Дальневосточной ярмарке недвижимости, которая пройдет во Владивостоке 3-6 апреля. Известно, что победитель получит сертификат на 10 бесплатных кв. метров жилья в этом микрорайоне. Кстати, на предстоящей ярмарке и состоится его презентация и о нем можно будет узнать более подробно.