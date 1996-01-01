Дороги получат паспорта

В начале этого года, пройдя все испытания в государственном Центре разработки, испытаний и сертификации в г. Твери, одной из первых была сертифицирована приморская разработка - "Автоматизированная информационная система - паспорт автомобильных дорог". Органом государственной сертификации Госстандарта России компании был выдан сертификат сроком действия до 31 января 2011 г.

Расчеты, предлагаемые системой "Паспорта", отвечают не только российским, но и мировым стандартам. С ними в "Примавтодоре" работали и ранее, но теперь получили подтверждение, что эта практика соответствует всем необходимым законодательным актам РФ и принятым международным нормам.

В системе "Паспорта" описаны все 6542 км приморских дорог общего пользования, имеющих государственное значение. По каждому из километров есть своя база данных, в которую занесено более 50 различных параметров, характерных для него. Во-первых, это технические характеристики дорожного основания и покрытия, их состояния, наличие и состояние на "километре" искусственных сооружений: разметка, барьерное ограждение, дорожные знаки и пр. Во-вторых, по каждому участку имеются аналитические сведения - по интенсивности движения, местам ДТП, указываются особо опасные точки и пр.

В "Паспорт" занесена динамика содержания и ремонта дорог, что позволяет планировать текущие мероприятия по каждому километру дороги и объективно рассчитывать уровень требуемого для этого финансирования.

Информация о приморских дорогах в "Автоматизированной информационной системе - паспорт автомобильных дорог" постоянно обновляется и остается достоверной и актуальной. Она особенно ценна для специалистов-дорожников и государственных организаций, ответственных за их состояние.

В целом этот единый и универсальный рабочий документ сегодня принят на вооружение во всех филиалах ОАО "Примавтодор". Он также может быть рабочим для управлений благоустройства городов и районов и пр. структур, имеющих специалистов, умеющих работать с подобными системами.