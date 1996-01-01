Цены на жилье будут расти не быстрее инфляции?

Глава Минрегиона Дмитрий КОЗАК рассчитывает, что рост цен на жилье в текущем году в России не превысит темпов инфляции. "Мы очень надеемся, что те меры, которые приняты для расширения предложения жилья, позволят удержать цены в рамках инфляции", - заявил Козак журналистам в рамках инвестиционной выставки MIPIM-2008.

Глава Минрегиона сообщил, что в настоящее время при поддержке федерального бюджета и региональных властей в 22-х субъектах РФ реализуются масштабные проекты комплексной застройки, благодаря которым дополнительно будет построено 50 миллионов квадратных метров жилья. В числе этих регионов министр назвал Свердловскую, Омскую, Калужскую области и Подмосковье, сообщает РИА "Новости".