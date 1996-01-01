В Китае снижаются цены на жилье

В январе в Китае появились признаки снижения цен на квартиры. Итоги исследований свидетельствовали о том, что за январь текущего года в 70 крупных и средних городах страны цены на квартиры поднялись на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но статистика свидетельствует также, что в январе в Шэньчжэне, Гуанчжоу и "горячих" городах отмечалось падение цен на квартиры, в частности в Шэньчжэне цены на новые квартиры были на 1,2% ниже, чем месяцем ранее, в Гуанчжоу - на 0,5% и так далее.