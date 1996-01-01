Снос "хрущевок" объявили невыгодным

В научно-исследовательском отделе технологий организаций и управления строительством Института НИПТИС считают, что стоит немного подождать со сносом пятиэтажек, поскольку в конечном счёте это экономически невыгодно. Помимо самого сноса домов, нужно озаботиться ещё и вывозом строительного мусора. В итоге суммарный расход на то, чтобы сломать дом и вывезти отходы, может составить до 80% от стоимости жилья, которое планируется построить на месте сносимого.