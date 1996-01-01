Ипотека в ДФО показывает уверенный рост

22407 договоров ипотеки недвижимого имущества в Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано территориальными органами Росрегистрации в 2007 г. Это на 68% больше, чем количество договоров ипотеки, зарегистрированных в аналогичном периоде предыдущего года. Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в Дальневосточном федеральном округе по сравнению с 2006 г. увеличилось в два раза. Зарегистрировано 86175 прав на основании договоров приватизации, что составляет 11,5% от всех совершённых в округе регистрационных действий. В сравнении с аналогичным периодом 2006 г. этот показатель уменьшился на 27%.