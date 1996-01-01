Пятерка лучших сервисно-бытовых компаний определена в Хабаровске

Грамоты и благодарности от мэра города, а также небольшие подарки получили победители ежегодного конкурса "Лучшее предприятие бытового обслуживания населения" в Хабаровске. Конкурс "Лучшее предприятие бытового обслуживания населения" в этом году проходил в Хабаровске уже в 6-й раз. Традиционно эти соревнования администрация города проводит накануне профессионального праздника - Дня работников бытового обслуживания, который отмечается в третье воскресенье марта. Победителем в номинации "Лучший салон красоты" на этот раз стал салон "Елена-Студио". Сервисный центр "Эталон ДВ" выиграл среди предприятий, оказывающих услуги по ремонту бытовой и электронной техники. Автокомплекс "Дончанка" комиссия признала лучшим среди компаний, занимающихся ремонтом автомобилей. Лучшим фотосалоном назван "Мега-Пиксел". А лучшее ателье по пошиву и ремонту одежды, по мнению жюри конкурса, расположено в Доме быта.