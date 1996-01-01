НР открывает офис в столице ДФО

Компания Hewlett-Packard (НР) - мировой лидер по объемам продаж в нескольких сегментах рынка ИТ, объявила об открытии офиса в Хабаровске. Это десятый офис компании в России, с помощью которого НР охватывает своими представительствами все федеральные округа РФ. Работу офиса НР в Дальневосточном федеральном округе возглавит Дмитрий ЕРОШЕНКО, который с 2006 г. отвечает за деятельность компании в этом регионе и ведет активную работу с заказчиками.