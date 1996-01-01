Большинство на рынках Приморья - индивидуалы

В Приморье по состоянию на 1 февраля количество рынков составило 82 . Из них 71 - универсальных, 11 - специализированных (3 в краевом центре), в том числе 2 - по продаже продуктов питания, 4 - вещевых, 2 - сельскохозяйственных и 3 - по продаже запчастей. Общее количество торговых мест на рынках уменьшилось с 11565 до 11530. Как сообщил Приморскстат, структура распределения числа торговых мест на рынках края сложилась следующим образом: основная доля торговых мест закреплена за индивидуальными предпринимателями - 86%, далее следуют частные лица (население) - 10 процентов, юридические лица (3%) и крестьянские (фермерские) хозяйства (1%).