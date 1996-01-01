Ассорти госаукционов попало под секвестр

Перечень товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, которые должны пройти через аукцион, заметно поредел. Соответствующее распоряжение 27 февраля (№ 236-р) утвердило Правительство РФ.

Теперь, к примеру, на аукцион не будут выставляться лоты, предусматривающие оказание услуг по ремонту спортивного и туристического инвентаря, бытовых товаров и предметов личного пользования, фото- и киноаппаратуры. С другой стороны, компании отныне смогут побороться за право размещения в госучреждении торговой точки, в которой осуществляется розничная продажа товаров. С полным перечнем можно ознакомиться на правительственном сайте www.government.ru.