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Во Владивостоке пройдет земельный аукцион

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сегодня, 18 марта, в Приморском крае заканчивается прием заявок на земельный аукцион. Правда, продается лишь право на заключение договора аренды земельных участков для жилищного строительства во Владивостоке. Сам аукцион пройдет 21 марта.

Всего на аукцион выставляется 6 лотов. С точки зрения местонахождения их нельзя назвать лакомыми, поскольку практически все они расположены в "спальных" районах или на окраинах Владивостока. Например, лот №1 "право на заключение договора аренды земельного участка" площадью чуть больше 10 тыс. кв. м предполагает строительство двух 16-этажных домов.

Тем не менее периферийность никоим образом не сказывается на цене лота. Начальная цена арендной платы 25 млн 602 тыс. руб., и каждый аукционный шаг будет "весить" 300 тыс. руб. Нехитрая арифметика показывает, что старт начинается с 25000 руб. за квадратный метр (больше тысячи долларов). При этом строителям, если они станут победителями аукциона, придется еще доплатить за подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. Только ОАО "Водоканал" за подключение к водоснабжению просит "каких-то" 13 млн 371 тыс. руб., к канализации - 11 млн 602 тыс. руб. А еще есть энергетики...

Если аукцион состоится, а битва за лоты ожидается нешуточная, то несложно предположить, каким будет на "выходе" цена за метр уже готовой квартиры "под ключ".

Причем приведенный нами лот, назовем его "ладыгинским" по микрорайону, самый дешевый из предлагаемых на аукционе. Примечательно, что все предлагаемые к торгам лоты - земля Владивостока, которая, согласно 21-му краевому закону, перешла в краевую собственность. На сайте Департамента земельных ресурсов и землеустройства, через который мы отслеживаем все решения краевых властей по земельному рынку Приморского края, пока нет ни слова о торгах земли где-нибудь, скажем, в Пограничном или Тернее. Будет ли этот сайт единой торговой площадкой по земле, включая муниципальную? Во всяком случае, земли сельхозоборота пока продаются мимо него...

Досье

Организатором аукциона выступает специализированное государственное учреждение "Фонд имущества Приморского края", а продавцом лотов - Департамент земельных ресурсов и землеустройства Приморского края. Основанием для тендера является постановление Администрации Приморского края "Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в собственности и в ведении Приморского края земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков" от 14.08.2007г. №227-па.
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