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В Приморье снова всё подорожало

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморье цены на продовольственные товары за два месяца 2008 г. возросли на 3,8%, что на 2,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщил Приморскстат, на удорожание продовольственных товаров оказывает влияние сезонный рост цен в плодоовощной группе: лук репчатый, свекла и морковь стали дороже на 8,3-13,7%, картофель - на 16,9%, капуста свежая - на 46,3%. На 7% стали дороже молокопродукты, на 4,5% - мясо, печень говяжья и фарш - на 5,8-7,4%, на 6,4% - мясокопчености. В группе "хлеб и хлебобулочные изделия" отмечен рост цен на бараночные изделия (на 2,9%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 4,7%) и т. д.

Стоимость потребительской корзины (для мужчины трудоспособного возраста) составила на конец февраля 2504,4 руб. и возросла на 7,2% по сравнению с декабрем 2007 г.

В ЖКХ тарифы увеличились на 10,6%.

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