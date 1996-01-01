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Цена на цемент: минус 430 рублей за тонну!
ОАО "Спасскцемент" сделало подарок строителям Приморского края к началу нового строительного сезона. Цена на тонну цемента в этом году стала на 430 рублей ниже, чем в 2007 году.
Производители снизили отпускную цену навального цемента для Приморского края на 400-430 рублей за тонну (до 2300,41 рублей за тонну ПЦ 500-Д0 самовывозом, 2124,00 руб за тонну ПЦ 400-Д20 самовывозом, до 2663,85 рублей за тонну ПЦ 500-Д0 ж/д транспортом, до 2493,34 рублей за тонну ПЦ 400-Д20 ж/д транспортом).
Также произошло снижение отпускной цены тарированного в 50-кг мешки цемента (марки ПЦ 400-Д20) для Приморского региона крупным оптовым торговцам цемента от 250 до 400 рублей за тонну при отгрузке самовывозом и ж/д транспортом.
Сделав такой шаг, Управляющей компании "Востокцемент" удалось оставить в действии прежние цены на бетон торговой марки "Трилитон", которые и без того весь прошлый год были неизменными. Неизменной осталась и стоимость щебня на Владивостокском бутощебеночном заводе.
Снижение себестоимости производимого цемента обусловлено вводом в 2007 году в строй и выходом на полную мощность обоих цементных заводов: Новоспасского и Спасского. В этом году предприятия "Востокцемента" планируют выпустить боле 4 млн тонн цемента. По мнению управляющего ОАО "Спасскцемент" Андрея Пушкарева, такая политика "направлена на вытеснение с рынка строительных материалов некачественного зарубежного цемента, особенно это актуально в преддверии реализации таких серьезных проектов, как национальная программа "Доступное жилье" и стройки к форуму АТЭС."
Андрей Пушкарев также отметил, что "в течение 2-х лет цены на цемент производства завода "Спасскцемент" для приморских потребителей оставались неизменными и нынешнее снижение стоимости лишний раз показывает, что ОАО "Спасскцемент" - конкурентоспособное предприятие, которое идет навстречу своим потребителям, и в первую очередь приморским".
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