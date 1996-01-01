Арендовать жилье во Владивостоке станет дороже

Цены на аренду жилья во Владивостоке снова вырастут. Как сообщила РИА PrimaMedia менеджер одного из крупных городских агентств по аренде недвижимости, в конце весны и летом цены на квартиры повышаются. "В город приезжают абитуриенты, студенты-заочники на сессии, растет спрос", - пояснила она.

По словам собеседницы из агентства, сейчас самые дешевые гостинки предлагают в районе улицы Снеговой, Дальхимпрома - от 4 тыс. руб. В других районах цены на гостинки начинаются от $200 в месяц, также наниматель оплачивает электроэнергию и телефон. Так, меблированную 18-метровую гостинку на ул. Окатовой предлагают за 5,5 тысячи рублей, плюс коммунальные услуги. А за аналогичную на Енисейской просят уже 8,5 тыс. руб. Цены на однокомнатные квартиры в отдаленных районах - от $250 в месяц.